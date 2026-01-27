Bir erkek, boşandığı kadını silahla yaraladı; annesini öldürdü!

Ankara'da bir erkek, boşandığı kadını ağır yaralayıp annesini öldürdü.

Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki evde E.B. (53) ile boşandığı S.K. (54) ve annesi Ü.K. (73) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.B, üzerinde bulunan silahla S.K ve annesini vurdu, ardından intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.B. ve Ü.K'nin hayatını kaybettiğini, S.K'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. S.K, sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öldürülen Ü.K.'nin akrabası Hürol Dursun, E.B. hakkında "Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik" dedi.

