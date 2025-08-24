Bir erkek, motokurye kılığında girdiği sitede boşanma aşamasındaki kadını silahla ağır yaraladı

İstanbul Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra silahı kendi başına dayayarak teslim olmayı reddeden fail erkek, 5 saat ikna edilmeye çalışıldı. Daha sonra teslim oldu.

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu kadının oturduğu siteye motokurye kılığında giren fail erkek, kadını silahla ağır yaraladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından fark edildi.

O sırada elindeki silahı başına dayayan şahıs, teslim olmak istemedi.

5 saat süren ikna çabaları sonucunda teslim olan silahlı saldırgan, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.