‘Bir fotoğrafla hayatımızı kararttılar’

Haber Merkezi

Bir fotoğrafta yaşamını yitiren bir kişiye benzetildiğini ve bu nedenle hakkında dava açıldığını belirten 3 çocuk annesi Rojbin Nergiz, “O kişi ben değilim, adalet istiyorum” dedi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2023 yılında iki şahıs üzerinden çıkan dijital materyallerde bulunan fotoğraflara dair Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 8 Şubat 2024 tarihli yüz karşılaştırma sonucuna ait raporda tanımlanan fotoğrafın 3 çocuk annesi Rojbin Nergiz’e ait olduğu ileri sürüldü. Ancak Rojbin Nergiz’in benzetildiği iddia edilen "Xanesor" adlı kişinin Şengal’de bir hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi. MA’nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat 2024’te Diyarbakır’ın Bismîl ilçesinde gözaltına alınan Rojbin Nergiz, ailesine haber verilmeden Kocaeli’ne götürüldü. 4 gün boyunca Kocaeli Emniyeti’nde tutulan Rojbin Nergiz’e dair ailesine 2 gün boyunca nerede olduğu konusunda haber verilmedi. 23 Şubat 2024’te ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Rojbin Nergiz, 9 ay ev hapsinde kaldı. Ardından Rojbin Nergiz, hakkında Ağustos 2024’te “Örgüte üye olma” iddiasıyla iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması 16 Ocak 2025’te görülürken, ikinci duruşmada dinlenen iki farklı 2 tanık, Rojbin Nergiz’in benzetildiği kişinin bir hava saldırısında Şengal’de yaşamını yitirdiğini söyledi. Ancak buna rağmen Rojbin Nergiz’in davası sürüyor. Rojbin Nergiz ve eşi Umut Nergiz, 9 Aralık’ta görülecek 4’üncü duruşması öncesi adalet çağrısında bulundu.