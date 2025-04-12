Bir garip 'DEV GENZ' soruşturması: Tutuklu Basel'in keyfi de direnci de yerinde

Melisa AY

Sosyal medyada "Basel" takma adıyla tanınan Bekir Aslan, 11 Nisan'da bir garip suçlamayla tutuklandı. 19 Mart operasyonlarının ardından yurttaşların iktidara karşı yükselttiği sesi paylaşan ve sosyal medyada görünürlüğüyle bilinen Aslan, şarkı paylaştığı için örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor.

Aslan, 10 Nisan'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) çağrısıyla İstanbul Gülhane Parkı'ndaki gençlik buluşmasına katılmıştı. Burada polis tarafından ablukaya alınan 47 kişi gözaltına alınmış, Aslan da gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürülmüştü. Önceki gün burada gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Aslan başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek savcılığa sevk edildi.

Dosyadan örgüt propagandası suçlaması çıktı. Aslan, kayyum atanan Şişli Belediyesi önündeki halk buluşmasında yurttaşların taşıdığı bir pankartı paylaştığı gerekçesiyle suçlandı.

Yurttaşların taşıdığı DEV GENZ yazan pankartı ve Grup Yorum şarkısı paylaşılan bir X gönderisini yeniden paylaşması dosyaya 'suç' olarak girdi. DEV GENZ pankartı, yurttaşlar tarafından DEV-GENÇ geleneğine referans için hazırlanmıştı.

"MAHKEMEDE GEN-Z'NİN ANLAMINI ANLATTIK"

Aslan'ın avukatı Fatih Karataş, soruşturmayı BirGün'e anlattı.

Av. Karataş, Gülhane' de gerçekleşen gözaltının ardından yaşananları "TEM'de dosyası olduğunu öğrendik. Saatlerce beklettiler, ardından da aceleyle dosyayı biz daha göremeden savcılığa sevk edilmesini istediler. Biz avukatları olarak 5 dakika dosyaya bakabildik ifade öncesi. Görünce de suçlamalara çok şaşırdık" dedi.

Karataş, "Gizlilik kararı koyulan dosyaya Bekir'in son bir iki günde retweetlediği paylaşımlar girmiş. Bunların içinde CHP'li bir vekilin paylaştığı gönderi bile var. 'Diplomasız Erdoğan sloganı kanunsuzmuş' dediği bir paylaşımı dosyaya girmiş. Bunlardan da 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile suçlandı" dedi.

Avukat, tutuklama kararının keyfi olduğunun altını çizerek, "Grup Yorum şarkısı paylaşması, Şişli Mitingi'nden 'DEV GENZ' pankartı fotoğraf paylaşması suçlamalarını, son birkaç günden toparlanan suçlamaları görünce avukatları olarak biz bu dosyanın tamamen 'Bu kişiyi tutuklayalım' denilerek aceleyle hazırlandığını anladık aslında. Bekir'in sosyal medyada göz önünde olması, hak mücadelesine destek vermesi ve dayanışmayı önemsemesinin bu kararda etkili olduğunu düşünüyoruz. Erdoğan'ın seneler önce okuduğu Grup Yorum şarkısına da savunmamızda yer verdik. Yargıtay kararlarına göre örgüt posteri paylaşmak dahi övme suçu oluşturmuyor. Böyle bir örgüt dahi yokken nasıl suç teşkil ediyor, bilemiyoruz. Mahkemede böyle bir örgüt olmadığını açıkladık. Gen-Z'nin ne demek olduğunu açıkladık. Şarkı paylaşmak da hiçbir suç teşkil etmiyor. Hakim bunları dinledikten sonra Cumhurbaşkanına hakaretten yurtdışı, örgüt övmeden tutuklama kararı verdi. Tutuklama bir tedbir önlemi, Bekir'in yurtdışı yasağı var, haftada birkaç gün imzaya gidiyor, her ifadeye çağırıldığında kendi rızasıyla gitti. Kaçma, delil karartma şüphesi yok, delil dedikleri de zaten Twitter paylaşımları" diye konuştu.

MEZUNİYET HAKKI ELİNDEN ALINABİLİR

Aslan'ın halen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olduğunun altını çizen Karataş şöyle konuştu:

"Mezuniyetine 2 dersi kaldı. 1 hafta sonra sınavları var, okulu bitirmesi bu sınavlara bağlı, tutukluluk nedeniyle mezuniyetinin ertelenme riski var. Bekir'in direnci sağlam, keyfi yerinde. 'Beni merak etmeyin, mektuplarınızı bekliyorum' dedi. Herkese de selamlarını iletti."