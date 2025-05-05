Bir garip savunma: Devletime bağlıyım

Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi’nde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok davasının 5’inci duruşması görüldü. Binanın müteahhidi ve aynı zamanda şantiye şefi olan tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar olan kardeşi İsmail Avşaroğlu’nun da aralarında bulunduğu on kişi hakkında ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar ceza istemiyle açılan dava da sanıkların savunması tepki çekti.

Bad-ı Saba Konutları’na ilişkin Maraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu müteahhit Avşaroğlu, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık AKP’li müteahhit Avşaroğlu ‘‘Depremin hemen ardından kaçmadım, şehrimi terk etmedim. Dulkadiroğlu AK Parti İlçe Başkanı olmam nedeniyle, devletimizin oluşturduğu il koordinasyon kurulunda görev aldım’’ dedi.

ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞ!

Çalışmalara bizzat katıldığını kaydeden sanık Avşaroğlu, ‘‘Hem çalışmalarım hem de verdiğim hizmetler HTS kayıtlarımdan incelenebilir. Sadece ailemi güvenli bir yere bırakmak için Kahramanmaraş’tan ayrıldım. Gözaltı süreçlerinin başladığı dönemde kuruldan izin alarak ailemi bırakmaya gittim, ardından tekrar geri döndüm. Kahramanmaraş’tan ayrıldıktan sonra başka bir şehre gidebilirdim ama kaçmayı ya da saklanmayı hiç düşünmedim. Şehrime dönüp görevime devam ettim. Daha sonra gözaltına alındım. Ben üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Devletine bağlı, vatanını ve milletini seven biriyim. Bu şehirde doğdum, bu şehrin ekmeğini yedim, birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Yaklaşık 27 aydır tutukluyum. Kalp rahatsızlıklarım ve sağlık sorunlarım giderek artıyor. Tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu’nun tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 30 Temmuz’da görülecek.