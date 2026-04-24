Bir gazeteciye daha 'dezenformasyon yasası' davası

AKP iktidarında çok sayıda gazetecinin tutuklanmasına yol açan 'dezenformasyon yasası' kapsamında hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından dava açılan Nefes gazetesi muhabiri Mahir Bağış, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) Büşra Genel, davaya ilişkin detayları paylaştı.

Nefes Gazetesi’nde yayımlanan "19 milyonluk iş yaptırdı tek kuruş ödemedi" başlıklı haber nedeniyle açılan davanın talimat duruşması Ankara Batı 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Bağış, "5 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaptığımın yalnızca haber olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

DAVAYA KONU HABER

Mahir Bağış imzalı haberde, Batman Valisi Ekrem Canalp’ın görev yaptığı dönemde, Hakkı Şahin isimli bir esnafla yapılan 19 milyon lira bedelindeki iş karşılığında ödeme yapılmadığı iddia edildi. Haberde, Şahin’in bu nedenle iflas ettiği ve yaptığı işin ücretini belediyeden alamadığı belirtildi.

Söz konusu haberin yayımlanmasının ardından Vali Canalp tarafından Bağış hakkında üç ayrı suçlamayla dava açıldı.

SANSÜR YASASI

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen yasa nedeniyle gazeteciler ve muhalilf isimler soruşturma, dava ve tutuklamalarla karşı karşıya bırakılıyor.

Muhabirimiz İsmail Arı, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ "halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan" tutuklandı.

BirGün yazarı ve BirGün TV sunucusu Zafer Arapkirli aynı yasa kapsamında hapis cezasına çarptırıldı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a da hapis cezası verildi.

GÜRLEK'E SORDU

Mahir Bağış, dün TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Dezenformasyon yasasıyla ilgili bir düzenleme bekliyor muyuz, gazeteci arkadaşlarımız İsmail Arı, Alican Uludağ bu yasadan tutuklu" diye sormuştu. Gürlek, "Şu an öyle bir şey yok" cevabını vermişti.