Bir gecede 3 kadın katledildi

Haber Merkezi

İstanbul ve Ankara’da önceki gün 3 kadın, evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Cinayet faillerinden biri yaşamına son verirken, biri yakalandı diğeri ise polise teslim oldu. Evli olduğu erkekle ayrı yaşayan Öznur Akkaya, boşanma aşamasındaydı. Gökhan Akkaya 23 yaşındaki kadını İstanbul Küçükçekmece’de sokak ortasında bıçaklamaya başladı. Öznür Akkaya kaçmaya çalıştı ancak ağır yaralandı. Çevredekiler saldırgana linç girişiminde bulundu. Polis zanlıyı gözaltına aldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar’da da bir kadın evli olduğu erkeğin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan erkek ağır yaraladıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Ankara’da ise boşanma aşamasındaki çift araç içerisinde tartışmaya başladı. Erkek yanında bulunan silahla kadını vurduktan sonra silahı kendine doğrultup ateşledi. Her iki kişi de hayatını kaybetti.