Bir gelecek meselesi

Haber Merkezi

Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasına karşı Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) açılan dava Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü. Davacı Necla Göçer’in anaokulunda bir öğün ücretsiz yemek verildiği için 2 çocuğunu da anaokuluna gönderdiğini aktaran Elif Yetigin, emekçilerin bu çantadaki beslenmeleri alamayacağını belirterek, “Bu tek başına bir beslenme meselesi değil bir yaşam ve gelecek meselesidir” diye konuştu.

MEB adına savunma yapan avukat, “Devletin çocuklara okullarda verilecek zorunlu yemeğin mali imkanları gözeterek takdir yetkisi hakkı bulunmaktadır. Zorunlu yemek uygulaması mümkün değildir. Davanın reddi gerekmektedir” dedi.

Savcı, davanın reddi gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti kararı tebliğ edeceklerini ifade etti.