Bir gencin dönüşüm ve direnme hikâyesi

Şükran Arzu ERDOĞAN

Yolcu Tiyatro, Turgay Korkmaz’ın yazıp yönettiği Muhammed Ali adlı oyunu 28 Kasım saat 20.00’de Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda sergileyecek. Tek kişilik oyunda sahnede Erdem Kaynarca var.

Muhammed Ali Oyunu, toplumsal baskılar ve bireysel özgürlük arasında sıkışan bir gencin dönüşüm ve direnme hikâyesini anlatıyor.

Yaşadığı dönüşümün dışına itilen kim varsa, kırılan bir camla bir gencin sıkılı yumruğu arasında saklanıyor. Toplumsal temsiliyet, ailevi teslimiyet ve bireysel özgürlük üçgeninde genç Muhammed Ali, hayatını böcek kabuklarıyla birlikte lam ve lamel arasına sıkıştırıp keşfetmeye çalışıyor.

Yıkıntıların, kayıpların, vazgeçişlerin, aşkın, cesaretin ve yenilginin sessiz gardında dururken; geçim sıkıntısı, çaresizlik ve yetersizlik kroşeleriyle savruluyor. Muhammed Ali, kendini yeniden doğurmaya her yeltendiğinde kalabalığın sancısını çekip, diğerleriyle her vedalaşmasında kendi vasiyetini okuyor.

Gerçek bir Muhammed Ali gibi vurmayı beklerken, ringde bambaşka bir Muhammed Ali yaratıyor ve hikâyesine atılan tüm taşları avucunda tutuyor.