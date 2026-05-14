Bir göç ve dayanışma hikâyesi: Narmikan

Malatya ilinin Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Köyü, Anadolu'nun çok bilinmeyen, adı fazla duyulmamış bir köyü. Narmikan Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği yoğun bir çalışma sonrasında ata toprakları adına "Bir Göç ve Dayanışma Hikâyesi: Narmikan" adlı kitabı yayımladı.

Narmikan'ın geçmiş tarihini kayıt altına almak için yola çıkan dernek kitap çalışması için 6’sı kadın 16 kişinden oluşan bir Kültür Komisyonu oluşturdu. Komisyonun üyelerinin hemen hepsi böyle bir çalışmaya ilk kez katılıyor.

"Bir Göç ve Dayanışma Hikâyesi: Narmikan" adlı kitap ile Malatya’nın Arguvan ilçesinin 4867 nüfuslu Narmikan Köyü, geçmişini araştırıyor, sorguluyor.