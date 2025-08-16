Bir gün arayla verilen mesaj net: Ya teslim olursunuz ya da sopayı yersiniz

Politika Servisi

Saray yönetimi için halkı ikna edebilecek evre çoktan geçildi. Derin bir yönetim krizi içerisinde olan tek adam rejimi, kayyumlara, operasyonlara, gözaltı ve tutuklamalara sıkı sıkıya sarılmış vaziyette.

Futbolcu transferlerine benzeyen siyasetin üst perdesinde kurulan kirli pazarlıklarla da kendini pekiştirme ve muhalefeti bölme çabası içerisinde olan rejim için işler, tüm bu saldırılarına rağmen iyi gitmiyor.

CHP Lideri Özgür Özel’in önceki gün İBB soruşturmasına yönelik açıkladığı “İBB Borsası” belgeleri de operasyonların siyasi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin, tutuklu itirafçı Murat Kapki’den serbest kalma vaadiyle yüklü para istediği iddialarına karşı ise Saray yönetimi muhalefete adeta misilleme yaptı.

REJİM ELİNDEKİ SOPAYI BIRAKAMAZ

İBB’ye düzenlenen son operasyon dalgasıyla beraber CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 43 kişi gözaltına alındı.

Muhalefet üzerinde derinleşen abluka ile rejime karşı oluşan direnç kırılmak istenirken CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile dünkü operasyonlar arasında verilen mesaj “Ya rejime razı olursunuz ya da yargının sopasını karşınızda bulursunuz” oldu.

Öte yandan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yanı sıra gözaltına alınan isimler arasında 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yapan Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu özel kalem müdürü, İnan Güney‘in koruması, Kültür AŞ. ve Medya AŞ. çalışanları da yer aldı. Gözaltı kararı verilen isimlerin evlerinde yapılan aramanın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasında da arama yapıldı. Bazı dijital materyallere el koyulduğu bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN MEDYA A.Ş. VURGUSU

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

Gözaltına alınan İnan Güney, X hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınmadan önce ailesiyle çektiği bir fotoğrafı paylaşarak Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024’te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik" ifadelerini kullandı.

"Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz" diyen Güney, hesabını veremeyecekleri tek bir işleri olmadığını söyledi.

ARTIK ZULÜM BOYUTU AŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun ise evinin üçüncü kez basıldığını duyurdu. Ongun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3. kez evim basıldı. Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür. “Kuvvetli suç delili” yerini “kuvvetli intikam yemini”ne bıraktı. Sağduyu, tarafsızlık kaybolup gitti. Allah akıl ve vicdan versin demekten başka söz denemez hale geldi."

CHP Lideri Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi. Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de gözaltına alındığı operasyon için "9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız!" açıklamasında bulundu. 5 aydır iddianamenin ortada olmadığını vurgulayan Özel, dün yaptığı açıklamaları da hatırlatarak "Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Son olarak, savcı-avukat çetesiyle bir İBB Borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatları, Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine sürülen tutuklulara gönderip, iftira metinlerini imzalatmaya, milyon dolarlarca rüşvet almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI İNTİKAM OPERASYONU

Bugün yapılan operasyonu ‘yargı çetesinin ve AKP’nin yaşadığı tahribatı örtmek için girişilen bir intikam operasyonu’ sözleriyle nitelendiren Özel, "Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir" sözleriyle sürece de gönderme yaptı. Özel, açıklamasını "Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler. Ben millete güveniyorum" diyerek tamamladı.

SARAY’IN UTANÇ VESİKALIĞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir. Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır. Boyun eğmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "İBB’ye yönelik dalgaların sonunun gelmemesi, siyasetin dizayn edilme çabasından başka bir şey değildir. 2014’te, 2019’da ve 2024’te milletin takdiri ile kazanılan belediyeleri, operasyonel yöntemlerle ele geçirme planlarınız elinizde patlayacak" ifadelerini kullandı.

DEM Partisi Eş Başkanı da gözaltılara tepki gösterdi. Tülay Hatimoğulları, "Demokrasiye, halkın seçme-seçilme hakkına yönelen her türlü müdahalenin karşısındayız. Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir toplum için halkların iradesine saygı gösterilmeli, siyasi saiklerle yürütülen operasyonlardan vazgeçilmelidir. Halkların iradesine yönelik devam eden operasyonlar derhal son bulmalıdır." dedi.

∗∗∗

BEYOĞLU’NA EMANETİM

İnan Güney kendisini gözaltına almaya gelen polisler kapıda beklerken bu fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü: "Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmaz. İnan Güney Beyoğlu’na emanettir."

∗∗∗

İŞÇİLERDEN GÜNEY’E DESTEK

Operasyonlar sonrası Beyoğlu Belediyesi önünde açıklama yapan temizlik işçileri, "Onunla insan olduğumuzu hatırladık" dedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugüne kadar görmediğimiz konforu gördük. Başkan Masaj koltuğu koydu. Düşünebiliyor musunuz? İşçiye verdiği değeri düşünün. İnsana verdiği değeri düşünün. Biz, insan olduğumuzu anlamaya başladık. Sıcacık bir yerde, çayımızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Adam yorgun, argın koltukta sızıyor. Artık soba aramıyoruz. O çöpü, o pisliği evimize götürmüyoruz. Çünkü duşlarımız var. Duş alıp temizleniyoruz, sonra evimize gidiyoruz. Gerçekten sabahın beşinde kalkıp çöp topluyorsunuz. İnsanlar size öyle bir bakıyor ki… Biraz saygı hak ettiğimizi düşünüyorduk bu saygıyı bize başkanımız kazandırdı. Şunu da bilsinler: Başkanımız içeri alındı diye kesinlikle iş bırakmadık. Tam tersine daha çok çalışacağız. Çünkü başkanımız bize dedi ki: ‘Ben içerideyken arkadaşlar, kesinlikle işlerinizi savsaklamayın’. Biz de bunu biliyoruz. Başkanımıza yakışır şekilde, sonuna kadar layıkıyla görevimizi yapacağız."

∗∗∗

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınanlardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15 kişi adliyeye sevk edildi.

∗∗∗

HİSSELERİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Şefik Çerçioğlu’nun yaklaşık yüzde 77 pay sahibi olduğu Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri üç günde yüzde 25’ten fazla arttı. Borsa İstanbul’da (BIST) JANTS koduyla işlem gören firma Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesiyle tavan yaptı. Çerçioğlu’nın 13 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceğine yönelik ilk bilgilerin ortaya çıkmasıyla Jantsa günlük bazda yaklaşık yüzde 6 kadar yükselerek 23,68 TL seviyelerine ulaştı. Bir önceki gün 22,32 seviyesinden kapanmıştı. Şirket hisseleri Çerçioğlu’nun istifa ettiğini açıklayıp, AKP’ye katılmasıyla 14 Ağustos’ta tavan oldu. yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse günü 25,84 TL’den kapattı. Hisse dün de tavan olarak 28,42 TL’ye yükseldi.