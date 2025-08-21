Bir gün büyüyünce aylıkları da kesildi

Tamara Öykü BAYAR

Otizmli bireyler 2022’de yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından 18 yaşını geçince aileleri bakım aylığı almamaya başladı. Yönetmeliğe göre “kısmi bağımlı” raporu alan engelliler ağır engelli sayılmıyor ve bu durum, aileleri mağdur ediyor. Aileler, zaten zor olan yaşam koşullarının daha da ağırlaştırıldığını söylüyor.

Otizmli bir çocuğun annesi olan Özge Bora, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Otizmli bir birey olan çocuğumun 18 yaşına kadarki raporunda kısmi ya da tam bağımlı gibi bir ibare bulunmuyordu. Şimdi ise yönetmelik gereği kısmi bağımlı olanlar, ağır engelli sayılmıyor. Ağır engelliliğin karşılığı sadece tam bağımlılık.”

YAŞAM AYNI RAPOR FARKLI

18 yaşına kadar çocuğu için yüzde 80 engelli raporuyla bakım maaşı alabildiğini fakat 18 yaşına girmesiyle beraber bu durumun değiştiğini belirten Bora yeni rapor alma süreçlerini de şöyle aktardı: “Fatsa Devlet Hastanesi’ne yeni rapor için başvurdum ve bize kısmi bağımlı raporu verdiler. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na ulaştım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatıyla da görüştüm. Rapora itiraz etmemi ve başka bir hastaneden rapor almamı söylediler. Bunun üzerine Ünye Devlet Hastanesi’ne ücretli şekilde başvurdum, sonuç değişmedi. Yine kısmi bağımlı raporu aldık. 18 yaşına girmesiyle bir günde benim çocuğum ve yaşantımız değişmedi ama raporumuz değişti.”

Bora, kısmi bağımlı raporuyla yüzde 80 engelli dahi olsa bakım maaşı verilmediğini vurgulayarak, “Haklarımızı elimizden alıyorlar. Bütün bu çabaları 11 bin TL bakım maaşı vermemek için. O zaman çocuğuma uygun bir iş bulsunlar. Zor hayatımızı daha da zorlaştırıyorlar” diye konuştu.

YENİ DÜZENLEME ŞART

Türkiye Otizm Meclisi’nden Avukat Sedef Erken ise aynı durumun birçok aileyi mağdur ettiğini söyledi. Erken, “Bu bir süredir devam eden bir sorun, biz bunu bakanlıkla da yeni kurulan engelli komisyonuyla da görüştük” dedi. Erken, “Aile Bakanlığı yönetmeliği değiştirdi. Yeni kriterler eklendi; örneğin hiçbir kira getirmiyor olsa bile üzerinize bir gayrimenkul varsa onun rayiç bedelinin %120’de biri de gelir sayılıyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda da insanların bakım maaşları kesiliyor” diye belirtti. Bakanlığa başvuruda bulunduklarını söyleyen Erken, şunları kaydetti: “Bakanlık bu yönetmeliğin tekrar düzenleneceğini, Sağlık Bakanlığı'nın da engelli raporlarına dair süreçlerde çalışma yaptığını, yenileneceğini, bu durumlardan kaynaklanan bakım maaşı kesintileri olursa da bunları özel olarak tekil düzeyde inceleyip gerekirse düzenleme yapacaklarının haberini vermişlerdi. Fakat bu durum bir türlü düzelmiyor. Tekil düzenlemeler ise çözüm değil. Mevzuat değişip yeniden yönetmelik yayınlanmadığı sürece kimsenin bağlanamayacak bir maaşı bağlama gibi bir yetkisi yok.”