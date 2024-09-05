Bir gün koruma maliyeti 379 asgari ücrete denk

Haber Merkezi

AKP iktidarının “kamuda tasarruf” çağrısına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korunması için harcanan miktar her geçen gün katlandı. Milyonlarca yurttaş, 12 bin TL emekli maaşı ve17 bin TL asgari ücret ile ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için harcama rekorlarına imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığınca, yılın ilk yedi ayında 1 milyar 353 milyon 702 bin TL’lik harcama yapıldı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 583 milyon 491 bin TL olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 379 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 6 milyon 446 bin TL oldu.

Bu para da güncel asgari ücret veya en düşük emekli maaşı ile karşılaştırıldığında ortaya daha çarpıcı bir sonuç çıkıyor.

Buna göre, koruma ordusu için yılın ilk yedi ayında harcanan para 108 bin 240 emekli maaşına denk geliyor. Ayrıca bu para 79 bin 588 asgari ücretlinin de bir aylık maaşına denk.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.

HER YIL KATLANIYOR

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:

• 2020: 263,1 milyon TL

• 2021: 306 milyon TL

• 2022: 526,1 milyon TL

• 2023: 1 milyar 77 milyon TL

AİLE BOYU KORUMA

Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan’ın konvoyunu helikopterler de korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."