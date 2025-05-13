Bir günde 1’i yaşlı 5 iş cinayeti

Emek Servisi

Bir günde en az 5 işçi alınmayan önlemler yüzünden çalışırken yaşamını yitirdi. İstanbul Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde inşaat alanında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri olan Yasin Tülek hayatını kaybetti. İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Meclisi ise biri 70 yaşında dört işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiğini, genç bir işçinin ise intihar ettiğini açıkladı.

Giresun’da 70 yaşındaki Orman İşçisi Tahsin Aydın, kesim esnasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Batman’da 7 Mayıs’ta bir inşaatta asansör montajı yaparken 6’ncı kattan boşluğa düşen 40 yaşındaki Nusret Bozyel, beş gün sonra tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Balıkesir’de ise 24 yaşındaki Uğur Ödül çalıştığı TOKİ inşaatında perde beton kalıbının altında kalarak yaşamını yitirdi. Ödül’ün ilk çalışma günüydü.

Adıyaman’da ise genç bir işçi intihar etti. 27 yaşındaki Yusuf Özdemir, Yaylacık köyünde yapımı devam eden inşaatta kaldığı konteynerde intihar ederek yaşamına son verdi. İSİG, bu inşaatta çalışan işçilerin daha önce maaşlarını alamadıkları için iş bıraktıkları bilgisini de paylaştı.