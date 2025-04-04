Bir günde 2 iş cinayeti

Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir çinko maden ocağında çalışan Agit Ayaş, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Ayaş, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Ünye’de ise elektrik dağıtım şirketinde çalışan Bayram Güneş, elektrik direğinden düşerek yaşamını yitirdi. 15 metreden aşağı düştükten sonra Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, hastanede yaşamını yitirdi.