Bir günde 2 iş cinayeti

Emek Servisi

En az 2 işçi dün çalışırken yaşamını yitirdi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boşaltmaya çalıştığı kamyonundaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 38 yaşındaki işçi Metin Yaşar hayatını kaybetti. Güney Dokurcun

Orman İşletme Şefliği’nde tomruk yüklü kamyonu boşaltmak için tesise gelen 4 çocuk babası Metin Yaşar, kasadaki halatın kopmasıyla birlikte devrilen tomrukların altında kaldı. Yaşar, Akyazı Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman’da da 1 işçi inşaatta yaşamını yitirdi. İş cinayeti, dün öğleden sonra Yenimahalle’de meydana geldi. Sıva ustası olarak çalışan Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.