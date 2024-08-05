Bir günde 2 iş cinayeti yaşandı

Emek Servisi

Dün yurdun iki farklı şehrinde iki iş cinayeti yaşandı. Karaman’da 55 yaşındaki Mehmet Ovalı, merkeze bağlı Çoğlu Köyü'nde bir taş ocağında kum yükleme sırasında devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Ovalı’nın cenazesi, incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir diğer iş cinayeti ise Diyarbakır’da yaşandı. 55 yaşındaki Kalıp Ustası Nesih Sezen, önceki gün akşam saatlerinde Kayapınar’da inşaatın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Sezen'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen'in cenazesi, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.