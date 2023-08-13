Bir günde 3 ilde 3 kişi boğuldu

Sıcak hava nedeniyle serinlemek amacıyla suya giren 19 yaşındaki Bedirhan Cihan, 21 yaşındaki Eren Artar ve 30 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elali boğuldu.

Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek isteyen yurttaşlar, girdikleri suda boğulma tehlikesi ile karşı kalıya kalıyor.

Boğulma olaylarının son yaşandığı kentler Hatay, Elazığ ve Antalya oldu.

ELAZIĞ

Diyarbakır'dan Elazğa'a ailesiyle gezmeye gelen Bedirhan Cihan, Maden ilçesine bağlı Kalemdan köyü yakınlarından geçen Kalemdan Çayı'na serinlemek amacıyla girdi.

Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan çalışma sonucu Cihan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çaydan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Halk Plajı'ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar'ın bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Artar'a, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Artar, kurtarılamadı. Artar'ın cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü. Artar'ın ikiz kardeşi ile Boğazkent'teki bir otelde çalıştığı öğrenildi.

HATAY

Hatay'ın Payas ilçesinde Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Elali'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.