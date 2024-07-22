Bir günde 4 iş cinayeti!

EMEK SERVİSİ

Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası’nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi enkaz altında kaldı. 2 işçi enkazdan yaralı halde çıkarılırken bir işçi hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 No’lu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası’nda sondaj kulesi devrildi. 3 işçi enkaz altında kaldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmada ilk etapta enkazdan 2 işçi çıkarıldı, durumu ağır olan bir işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan en son çıkarılan işçi ise hayatını kaybetti.

Dün yurdun dört bir yanından üç ayrı iş cinayeti haberi daha geldi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’ne göre farklı iş kollarında çalışan, biri Kuzey Kıbrıs’ta olmak üzere üç işçi yaşamını yitirdi.

Mersin Tarsus’ta çalıştığı yem fabrikasında helezon makinesine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Emre Satır, iki gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Kutsal Bingöl ise iki gün önce işe başladığı Kocaeli Derince’deki TOKİ inşaatında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki Barış Erdoğan ise çalışmak için gittiği Kuzey Kıbrıs’ta Girne’de bulunan Acapulco Otel’de sahne kurulum çalışmaları sırasında arıza yapan LED ekranı tamir ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.