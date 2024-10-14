Bir günde 4 iş cinayeti yaşandı

Emek Servisi

Alınmayan önlemler iş cinayetlerine yol açmaya devam ediyor. Dün Karaman-Mersin yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 59 yaşındaki Feride Keskin ile 8 yaşındaki Adem Poyraz isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Karabük’te de bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Ali Arıkboğa, çalıştığı şantiyenin tuvaletinde ölü halde bulundu. İşçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bilgisi paylaşıldı. Manisa Turgutlu’da Nihat Demir ise bir fabrikanın çatı kaplamasını yaparken çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Demir’in DEM Parti Aydın Germencik İlçe Eşbaşkanı olduğu öğrenildi.