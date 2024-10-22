Bir günde 4 kadın katledildi

Haber Merkezi

İktidarın cezasızlık politikası nedeniyle ülkede kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıların yanı sıra kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Son bir günde 4 kadın katledildi. Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığı’nda mezarlık ziyareti yapan anne ve 2 kızı, iddiaya göre kadınlardan birinin kayınpederi tarafından katledildi. Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredekiler olay yerine sağlık ekiplerini çağırırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Şaizer G. isimli kadın, oğlu Özkan G. tarafından ateşli silahla katledildi. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G.'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan G.'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi.

Öte yandan Mardin Artuklu’da boşandığı Zeynep Gül Kuşçu'yu öldüren Ahmet Tahir Erat’a "Eşe karşı, tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Erat hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurması suçlamasıyla da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

EYLÜL’DE 34 CİNAYET

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) 2024 Eylül ayı raporuna göre geçtiğimiz ay 34 kadın öldürüldü. Katledilen kadınların 20’sinin ölümü şüpheli bulunurken 18’nin öldürülme nedeni bilinmiyor. Rapora göre kadınların 22’si evinde, 6’sı sokakta, 3’ü işyerinde, 1’i otelde, 1’i arabada öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi.