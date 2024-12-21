Bir günde 5 iş cinayeti en az 17 işçi yaralandı

Emek Servisi

Yurdun dört bir yanında alınmayan önlemler iş cinayetlerine yol açtı. Urfa’da 6 Şubat depremlerinde az hasar almış bir binada çalışan 27 yaşındaki boya ustası Sinan Kaya elektrik akımına kapılıp iskeleden düşerek, Mersin’in Yenişehir ilçesi, Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’nde yapımı süren 14 katlı binada çalışan 20 yaşındaki Mikail Can Kahraman, binanın 10’uncu katından asansör boşluğuna düşerek, Samsun’un Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Zafer Sağın da yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Maraş’ta da 26 yaşındaki işçi Cavit Bök, çalıştığı şantiyede henüz öğrenilemeyen bir sebeple ağır yaralanarak yaşamını yitirdi. Bolu’da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu göçmen işçi Husnia Muawlawı Zada yaşamını yitirdi, 8 işçi ise yaralandı.

Konya’da da servis kazası çok sayıda işçinin yaralanmasına neden oldu. Konya-Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi girişinde işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde de bir yük treninin işçi servis minibüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.