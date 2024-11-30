Bir günde 5’i çocuk 11 işçi yaralandı

EMEK SERVİSİ

İstanbul Güngören’e bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı. Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde ise kalan işçi için kurtarma çalışmaları devam etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki bir fabrikada zemine dökülen kimyasal madde 2 işçiyi hastanelik etti. Bir işçi madde nedeniyle kaygan zeminde düşerek yaralanırken diğeri de kimyasal tepkimeden etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhmalin yol açtığı bir diğer kaza da Amasya’nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede yanan sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu yaşanan patlama ve yangında 5 stajyer öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, stajyer öğrenciler, ısınmak için kullanılan sobaya parlayıcı madde döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında, öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Göynücek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Başka bir yangın da Antalya'nın Serik ilçesinde çıktı.Yeni Mahalle'de devam eden bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.