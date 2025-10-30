Bir günde dermatolog oldular!

Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde özellikle randevu bulmada zorluk yaşanan branşların başında gelen dermatoloji için ilginç bir çözüm buldu. Çanakkale başta olmak üzere farklı kentlerdeki il ve ilçe sağlık müdürlüklerine gönderdiği belirtilen bilgilendirme mesajlarında ‘‘Kamu Hastaneleri Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden cildiye (dermatoloji) randevusu bekleyen hastaların sistemden silineceği ve aile hekimlerine cildiye eğitimi verilmiş olması nedeniyle bu hastaların randevularının aile hekimlerine yönlendirileceği bildirilmiştir. Bu nedenle aile hekimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir’’ ifadeleri yer aldı. Aile hekimleri bu duruma tepki göstererek ‘‘Bir günlük eğitimle dermatolog olunmaz’ dedi.

GÜNAH KEÇİSİ ARIYORLAR

Sağlıkta sevk sisteminin getirilmesi gerektiği savunulsa da bu uygulamanın ciddi sorunlar barındırdığı, kışkırtılmış sağlık sisteminin getirdiği problemlerin böyle çözülemeyeceği vurgulandı. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, 10 yıldır randevu krizinin sebebi olan Sağlık Bakanlığı’nın günah keçisi bulmaya çalıştığını belirterek, ‘‘Bunun son örneği Çanakkale’de yaşandı. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerine giden bilgilendirme mesajlarında MHRS üzerinden cildiye randevusu oluşturanlar ve talep randevusu ekranı açılmayacağı, sadece aile hekimlerine yönlendirileceği şeklindeydi. Başka illerden de benzer durumların yaşandığı bilgileri geliyor. Aile hekimleri bir gecede dermatolog oldu, bu kabul edilemez’’ diye konuştu. Son 2 ay içinde ülkedeki aile hekimlerine bir günlük ve 6 saatlik bir dermatoloji eğitimi verildiğini anımsatan Eryazğan ‘‘Verilen bir günlük eğitim ile 4 yıl uzmanlık eğitimi görmüş ciddiye uzmanları gibi hizmet vermemiz bekleniyor. Bakanlık akıl tutulması yaşıyor, hukuk ve bilim yok sayılıyor. Sevk zincirini getiriyoruz diyemeyip her gün yeni ve çözüm olmayacak uygulama dayatılıyor’’ dedi. Sağlık Bakanlığı'na tepki gösteren Eryazğan, şöyle devam etti: ‘‘Kamuda ciddi dermatoloji uzmanı krizi var, hekimler özelde ya da muayenehanelerde çalışıyor. Bakanlık randevu krizi meselesini aile hekimlerini yıkmak istiyor. Mevzuata göre bakanlık aile hekimlerine arada hizmet içi eğitim vermeli. Ama ne yazık ki son on yıldır hizmet içi eğitimler hep savsakladı. Ya vermedi ya mevzuatın dışında vermeye çalıştı. Mesela kronik hastalık takibi ile ilgili eğitimler doğru dürüst yapılmalı. Bunlar bırakıldı, kriz bir günlük eğitimle çözülmek isteniyor. Yarın bir günlük eğitimle ortopedi uzmanı olmamız istenebilir.’’

∗∗∗

ASM’LER S.O.S VERİYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen Bakanlığın, bu sorunu da ASM’ler üzerinden kapatmaya çalıştığını söyledi. Aile Sağlığı Merkezleri’nin S.O.S verdiğini söyleyen Mehlepçi, Bakanlığın aylardır “Aile hekiminize randevusuz gidin" diyerek, ASM çalışanlarının yıllardır emek vererek oluşturduğu randevu sistemini bozduğunu ifade etti. Mehlepçi “Bakanlık, birinci basamak sağlık hizmetlerini yeterince tanımıyor. Bizi dinlemiyor, bize sormuyor. ‘Yaptım oldu’ anlayışıyla uygulamaya koyuyor. Yıllık iznimiz yok, hastalık iznimiz yok, ölüm ya da evlilik iznimiz yok. Daha bunları çözmeye fırsat bulamadan, bakanlık başka sorunları başımıza sarıyor" dedi. Mehlepçi sözlerine şöyle devam etti: “Yılda ortalama 12,4 doktor başvuru sayısı ile dünya rekoruna giden ülkemizin istatistikleri ortada. İkinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen bakanlık, bu sorunu ASM’ler üzerinden kapatmaya çalışıyor. Oysa bebeklerin, çocukların, gebelerin izlemleri ve aşıları; aile planlaması hizmetleri bizim asli görevimizdir. Bütün gelişmiş ülkelerdeki aile hekimlikleri, halk hasta olmasın diye çalışır. Birinci basamakta poliklinik hizmeti, görev sıralamasında en son sırada yer alması gerekirken; bakanlığın sadece poliklinik hizmetini dayatması, randevu krizini çözemediği gibi daha da derinleştirecektir. Bu yaklaşım ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir.”

∗∗∗

AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu "Artık daire başkanlığına göre uzmanlığa, ihtisasa gerek yok! Aile hekimleri bu ihtiyacı da karşılar. Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz" derken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası da ‘‘Bugün cildiye randevularını, yarın anabilim dallarını mı kapatacaksınız? Madem aile hekimleri her sağlık sorununu bir günlük hizmet içi eğitimle çözebilecekti hastane poliklinikleri neden var?’’ diye sordu.