Bir günde dört kentte 62 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Edirne, Balıkesir, Muğla ve Konya’da son 24 saatte 62 göçmen alıkonuldu. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü ile Lalapaşa ilçene bağlı Demirköy’de Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 11 göçmen alıkonuldu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 3’ü çocuk 15 göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeyse sahilde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine 19 göçmen alıkonuldu. Konya’da ise göçmen kaçakçılığı operasyonu sonucunda bir evden 17 göçmen çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki adreste göçmenlerin kaldığını tespit etti.

Polis ekiplerince adrese yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 17 göçmen hakkında sınır dışı kararı verildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan ve daireyi kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edilen, Suriye uyruklu H.A.N. gözaltına alındı.