Bir günde en az dört iş cinayeti

EMEK SERVİSİ

Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve ihmal, yurt genelinde milyonlarca emekçinin hayatını riske atmaya devam ediyor.

Yalnızca dün, en az 4 işçi çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi’ndeki taş ocağında dün göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren işçilerin Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz olduğu öğrenildi. Yine Erzurum’da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Yakutiye ilçesine bağlı eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent’te, taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı. Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, hayatını kaybetti. Elazığ’da ise binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı. Çaydaçıra Mahallesi’nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, henüz bilinmeyen nedenle iskelenin devrilmesi sonucu düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.