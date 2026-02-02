Bir günde iki ayrı kaza: Hız ölüm getirdi

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre aralarında otobüs şöforu İzzet Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" derken, Adalet Bakanı Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Burdur'da ise iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Aynı gün yaşanan kazalar, denetimsizlik, hız, ihmal ve güvenli olmayan yol koşullarını bir kez daha gündeme getirdi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, dün saat 10.20 sıralarında saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bazı yaralılar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği, amputasyon riski bulunan yaralıların ameliyatları için Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan önderliğinde özel ekiplerin hazırlandığı belirtildi.

‘BU YOL ÖLÜM YOLU’

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini belirterek ‘‘Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor’’ dedi. Şahin, 7 hastanın durumunun kritik olduğunu anımsatarak ‘‘Bunlardan 2 hastamız ampute, birinin ayağı, birinin de kolu kopmuş’’ dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların 49 yaşındaki Neziha Kutlu, 24 yaşındaki Abdou Nazıro Gnınkouguı, 4 yaşındaki Firdevs Sarı, 27 yaşındaki Sedef Sarı ile 21 yaşındaki Yavuz Selim Yiğit olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındığı belirtildi. Otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, ‘‘Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım’’ dedi. Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise ‘‘Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda’’ dedi.

Burdur'da ise iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil çarpıştı. Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Melek Akgün, 10 yaşındaki Kuzey Akgün, 70 yaşındaki İfaket Aydın, 53 yaşındaki Nevin Süzer kaza yerinde, 20 yaşındaki Hasan Akdağ ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.