Bir günde iki ayrılık

Yunis ALAÇAM

Süper Lig’de plansızlık teknik direktörler mezarlığına dönüşmüş durumda. Son olarak Fenerbahçe Jose Mourinho’yla Beşiktaş ise Ole Gunnar Solskjaer’le yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘‘Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz’’ denildi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında İsmail Kartal ve Ulusal Takım’ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella bulunuyor.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde başkan adayı Saddettin Saran sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi hoca adayını açıkladı. Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘‘Teknik direktörümüz Jose Mourinho’nun bugün itibarıyla kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao’dur’’

YALÇIN DÖNEMİ BAŞLADI

Beşiktaş ise önceki gün kaybedilen Lausanne-Sport maçı sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’le yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar bu kararın ardından Sergen Yalçın’la iki yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör dün siyah-beyazlıların başında ilk antrenmanına çıktı.