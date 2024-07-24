Bir günde iki çocuk çalışırken hayatını kaybetti

Emek Servisi

Bir günde iki çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ankara Çubuk'ta stajyer olarak inşaatta çalışan 15 yaşındaki A.K., çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde de çalıştığı tarlada yem karma makinesi ile traktör arasında sıkışan 17 yaşındaki Fatih Curlu hayatını kaybetti. Babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan çocuğu, yem karma makinesini traktörden ayırmasının ardından traktör kendiliğinden hareket etti. Çocuk, traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbari üzerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan 12. sınıf öğrencisi Curlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.