Bir günde iki iş cinayeti yaşandı

Emek Servisi

Dün iki işçi, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve ihmal yüzünden çalışırken hayatını kaybetti. Iğdır’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri olan Babak N., yaşamını yitirdi. Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü.

Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Babak N. Yaşamını yitirirken Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisi gazetemizin baskıya gittiği saatlerde devam etti. Sakarya’da ise Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi’nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul’un cansız bedenine ulaştı.Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatta devrilen iskelenin altında kalan işçi Serdar İ. İse ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İskele, işçi Serdar İ.'nin üzerine devrildi. Serdar İ. ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar İ., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyeti, gazetemizin baskıya gittiği saatlerde de devam etti.