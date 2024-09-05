Bir günde iki obruk

Türkiye’de obrukların en fazla görüldüğü yer olan Konya'da, devasa yeni bir obruk oluştu. Karapınar ilçesinde meydana gelen obruk 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde. Aynı gün Ekmekçi Yaylası'nda 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında bir başka obruk oluştu.

Bir pancar tarlasının yanında, Mısırlı Yaylası mevkisinde merada oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi. Bölge sakinlerinden Mehmet Özata, ‘‘Bu bölgede çok fazla obruk var. Mısırlı civarında 6-7 tane obruk oluştu. Farklı çöküntüler oluyor. Ne olacağını bilmiyoruz, endişeliyiz’’ diye konuştu.