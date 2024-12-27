Bir günde iki utanç davası

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ve Tekirdağ'da istismara, darba maruz bırakılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davalar dün devam etti.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran davasında savcının mütalaası okundu, savcı "Tüm sanıklar suç ortağı" dedi. Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini dikkati çekerek, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğunu belirtti. Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini aktaran savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini istedi. Arif Güran konuştuğu şurada oğlu Enes Güran ile birlikte ağlayıp çıkmak istedi. Mahkeme başkanı, Güran ailesinin gerginlik üzerine salondan çıkartılmasını istedi. Hüseyin Güran ağır küfürlerde bulunarak salondan çıktı. Mahkeme başkanı salonu boşalttı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile çocuklardan birinin babası K.A. getirildi. Diğer sanıkların duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin duruşma ise anne B.Y., çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. hakkında ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların birleştirilmesiyle başladı. Duruşmada sanıkların savunmasının alınmasının ardından tanıklar dinlendi. Heyet ara kararında, anne B.Y. ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın tutukluluğunun, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2024 Çarşamba gününe erteledi.

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ROJİN’E NE OLDU?

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önüne gelip, açıklamalarda bulundu.

Rojin'e de sahip çıkılmasını isteyen Kabaiş, "Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Rojin'e ne oldu" diye konuştu.