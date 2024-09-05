Bir günde ortalama 6 ölüm: Yediden yetmişe emekçi cinayeti

Emek Servisi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmaması ağustos ayında da onlarca işçinin çalışırken yaşamını yitirmesine sebep oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) Ağustos 2024 raporuna göre geçtiğimiz ay en az 179 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Başka bir deyişle, ağustos ayında her gün 6 işçi yaşamını yitirdi. Ağustos, 2024’te en çok iş cinayetinin yaşandığı ay olurken bu ayı 165 iş cinayetiyle nisan ve 161 iş cinayetiyle ocak ayları takip etti. Ağustosta 179 işçinin hayatını kaybetmesiyle beraber 2024 yılının ilk sekiz ayında gerçekleşen iş cinayeti sayısı 1201’e ulaşmış oldu.

İSİG Meclisi’nin raporunun ortaya koyduğu bir diğer somut gerçeklik ise yediden yetmişe emeğiyle geçinme çabasında olan herkesin güvencesiz çalışma ortamlarında ölümle burun buruna çalışması oldu. Yalnızca ağustos ayında 18 yaşın altında 7 çocuk ve 65 yaş ve üstü 9 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 7 çocuktan 4’ü mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik, 2’si inşaat işçiliği yapıyor, 1 çocuk ise otelde çalışıyordu. Rapor, aynı zamanda 18-25 yaş arasındaki genç işçi ölümlerin de de artış olduğunu gösterdi. Genç işçi ölümleri sanayide yoğunlaşırken bu alanı inşaat işçiliği, moto kuryelik, mevsimlik tarım işçiliği ve sokakta çalışma gibi işkolları takip etti.

NEREDE SENDİKA YOK, ORADA İŞ CİNAYETİ VAR

Öte yandan ağustos ayında en çok işçi ölümü inşaat, tarım ve taşımacılık işkollarında gerçekleşti. Üç işkolunun da çalışma koşulları bakımından en güvencesiz sektörlerin başında gelmesi ve sendikalı işçi oranının en düşük olduğu sektörler olması bakımından dikkat çekti. Rapora göre ağustos ayında inşaat-yol işkolunda 47 işçi, tarım-orman işkolunda 20’si işçi 19’u çiftçi olmak üzere 39 emekçi ve taşımacılık işkolunda 24 işçi yaşamını yitirdi.

Bu sektörleri 10 iş cinayeti ile konaklama ve eğlence işkolu, 8 iş cinayeti ile madencilik izledi. Raporda Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ocakları ile kaçak maden işletmelerinden özel işletmelere kadar maden işkolundaki iş cinayetleri ve kazalarında alarm verici derecede bir artış olduğu kaydedildi. Yıl içinde sanayi sektöründeki işçi ölümlerinin hızlı bir artış gösterdiği de belirtildi. İSİG Meclisi’nin raporda özel olarak yer verdiği bir diğer işkolu ise taşımacılık oldu.

ÖLÜMLERİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ağustos ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

• 41 işçi yüksekten düşerek

• 36 işçi trafik kazasında

• 32 işçi ezilerek ya da göçük altında kalarak

• 15 işçi elektrik çarpması sonucu

• 11 işçi zehirlenerek ya da boğularak

• 10 işçi kalp krizi veya beyin kanaması geçirerek

• 8 işçi intihar ederek 8 işçi de şiddet görerek

• 3 işçi nesne çarpması sonucu

• 15 işçi diğer nedenlerden dolayı 15 işçi hayatını kaybetti.