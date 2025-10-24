Bir günde üç Saraçhane davası: Gazeteciler, avukatlar ve gençler hakim karşısına çıktı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde üç farklı mahkemede, Saraçhane eylemleri nedeniyle haklarında dava açılan gazeteciler, avukatlar ve gençler bugün hakim karşısına çıktı.

Saraçhane eylemlerini takip eden 8 gazeteci ve 4 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

12 isim hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla açılan davada, avukatlar usüle ilişkin eksikliklere dikkat çekti. "Avukatların yargılanmasına yönelik usulü eksikliklere yönelik talepleri" mahkeme tarafından reddedildi.

Yargılanan gazetecilerden Hayri Tunç savunmasında "Saraçhane’deki eylemin yasak olup olmamasının gazetecilik yapmaya engel teşkil etmediğini" belirtti. Gazeteci Zeynep Kuray ise "Her şey talimatla yürüyorsa o zaman neden buraya ‘Adalet mülkün temelidir’ yazıyorsunuz? Bizler her dönemin olağan şüphelisiyiz" ifadelerini kullandı.

Avukatların ve gazetecilerin derhal beraat talepleri kabul edilmezken dava 27 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

İKİNCİ SARAÇHANE DAVASINA DA ERTELEME

Bir diğer Saraçhane davası ise saat 10:00’da İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. günü olan 1 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35 genç hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan, 7 genç hakkında ise ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açmıştı. 3 Eylül'de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Duruşmada 6 genç tahliye edilirken, 7 genç başka bir dosyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu için tahliye edilmemişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve ilk duruşmada tahliye edilen gençlerin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ise savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanıkların iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmalarını sanıklar ve avukatları beraatlerini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanıkların mütalaaya karşı yazılı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanıkların adli kontrol tedbirlerini de kaldıran hakim, duruşmayı 23 Ocak’a erteledi.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında başka bir dosya kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret”ten 68 gün tutuklu kalıp tahliye edilen 14 kişinin de olduğu 49 kişinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması da bugün İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Duruşma, salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza Mahkemesi Salonu yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapıldı.