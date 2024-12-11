Bir günlük beslenme harcaması 700 lira oldu

Ekonomi Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 21 bin liraya ulaştı. Yoksulluk sınırı ise 72 bin 500 lirayı geçti.

BİSAM’ın hesaplamasına göre sağlıklı beslenme için aylık harcama tutarı kasımda 20 bin 967 liraya çıktı, yoksulluk sınırı 72 bin 524 lira olarak gerçekleşti. Gıda için günlük harcama 700 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin yaşamını idame ettirmek için yapması gereken harcamalarının toplam tutarı ise en az 33 bin 807 lira oldu. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 33 bin 807 lira olarak tespit edildi.

Araştırmaya göre en maliyetli ürün grubu meyve ve sebze oldu. Harcamalarda meyve ve sebze yüzde 29,1 ile ilk sıradayken süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 26,25 oldu.