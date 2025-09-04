Bir günün bedeli en az 28 bin lira

Bilge Su YILDIRIM

Ülkenin dört bir yanındaki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, e-Defter uygulaması kapsamında berat dosya yüklemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle kesilen astronomik boyutlardaki usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor.

Mali müşavirlerin, mükelleflere dair defterleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sistemine yükleyerek gerçekleştirdiği ‘beratlama’ işleminde yaşanan gecikmelere astronomik cezalar kesilmeye başlandı. İşleminin belirtilen zaman aralığında yapılmaması durumunda yedi yıla yakın süredir gecikme çok uzun süreli olmadığı sürece hiçbir cezanın kesilmezken şu an dosya başına 28 bin lira ceza kesiliyor. Üstelik kesilen ceza, işlemin bir gün gecikmesi durumunda da bir ay gecikmesi durumunda da aynı meblağda.

PSİKOSOSYAL BASKI YARATI

Ceza kesim uygulamasının uyarı ve bilgilendirme yapılmadan başlaması ağustos ayının sonundan bu yana pek çok ilde mali müşavirler tarafından protesto edildi. Dün İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) basın açıklaması gerçekleştirdi. İki kentte de oda binaları önünde yapılan açıklamalarda yıllardır cezai yaptırıma konu edilmeyen beratlama işlemleri için herhangi bir uyarı yapılmadan doğrudan ağır cezaların uygulanmaya başlanması protesto edildi.

İSMMMO tarafından odanın İstanbul Şişli’de bulunan binası önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bir iki gün gibi küçük gecikmelerin dahi ağır yaptırımlarla karşılanması, e-defter için uygun görülen tarifelerle kesilen cezaların orantısızlığı meslek mensuplarımız üzerinde ciddi psikososyal baskılar yaratmakta, hatta bazılarını mesleğini sürdürmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Geçmişte benzer uygulamalarda (örneğin e-Beyanname ve elektronik bildirimlerde) kısa süreli gecikmeler için cezaların 1/10 oranında uygulanmasıyla hem gönüllü uyum teşvik edilmiş hem de mükellefler üzerinde orantısız yük oluşması engellenmiştir. Aynı yaklaşımın e-Defter uygulamasında da hayata geçirilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.”

GECİKMELERİN SEBEBİ SİSTEM

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, aniden uygulanmaya başlayan yüksek cezalar ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Defter başına 28 bin lira olarak kesilen cezaların vergi uyum süreciyle bağdaşmadığını belirten Demirel, şunları söyledi: “Meslektaşlarımız mükelleflerinin defterlerini tutuyor, bu defterlerin belli bir zaman aralığında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sistemine yüklenmesine de defter berat dosyalama diyoruz. Fakat bazen ağır iş yükünden kaynaklı yoğunluk, bazen bizzat Bakanlığın sisteminin çökmesi, bazen de mükellefle uyum sürecinin paralel gidememesi beratlama işleminde gecikmelere yol açabiliyor.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Bu işlem altı yedi sene kadar önce noterlerden alınıp dijital sisteme taşındığında birkaç günlük gecikmeye saydığım gerekçeler göz önünde bulundurularak ılımlı yaklaşılıyordu. Çok uzun süreli bir gecikme olmadığı takdirde ya ceza kesilmiyor ya da cezanın onda biri uygulanıyordu. Ancak son birkaç haftadır hiçbir uyarı ya da bilgilendirme yapmadan ağır cezalar kesmeye başladılar. Dosya başı 28 bin lira cezadan bahsediyoruz. Elinizde olmayan sebepler yüzünden diyelim ki beş mükellefinizin defter beratlama işlemini bir gün geç tamamladınız, ki bu çok olası, alacağınız cezayı siz düşünün. Her bir meslektaşımız yüz binlerce ceza yeme tehdidiyle karşı karşıya. Oysa daha makul cezalar kesmek mümkün. Zaten eğer vergide gönüllü uyum istiyorsanız bu işi yalnızca cezayla çözmeye çalışamazsınız. Bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Biz Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odalarının talepleri açık, hem sistemdeki sıkıntılar düzeltilsin ki gecikme vakaları azalsın hem de cezalar makul seviyelere çekilsin. Bu taleplerle yurdun dört bir yanında eylemler yapıyoruz, sesimiz duyulmazsa da bilinsin ki biz de sessiz kalmayacağız.”