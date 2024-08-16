Bir haberimize daha engel geldi

Haber Merkezi

BirGün'de İsmail Arı imzasıyla yayınlanan "Kayyumdan kelepir otel" başlıklı haber erişime engellendi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Free Web Turkey projesi kapsamında hazırlanan İnternet Sansürü Raporu’na göre 2023 yılında Türkiye'de 219.059 URL’ye erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen URL'lerin 221 tanesi ise cemaat ve tarikatların adının karıştığı haberlere ait.

HABER 2021 YILINDAN

Erişim engeli kararlarına ise her gün bir yenesi ekleniyor. Free Web Turkey'in paylaşımına göre, muhabirimiz İsmail Arı'nın Türk Hava Kurumu hakkında 'Kayyumdan kelepir otel" başlığıyla yaptığı habere erişim engeli getirildi.

KAYYUM SKANDALI

14 Temmuz 2021 yılında yayınlanan haberde, eski THK yönetiminin, değerinin yarısına kiraya verilen Laleli'deki oteli tahliye ettirecekken kuruma atanan kayyum davaya katılmayı unuttuğu için tahliye davasının kaybedildiği yazıyordu. Haber, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendi.