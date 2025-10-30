Bir hafta içerisinde ikinci olay: Şanlıurfa'da bir bebeğin daha cansız bedenine rastlandı

Şanlıurfa Siverek'te mezarlıkta bir bebeğin cansız bedenine rastlandı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebeğin cansız bedenini fark etti.

Kadın, hayvanların zarar vermemesi için bebeği geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz hafta da bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebeğinin cansız bedenine rastlanmıştı.