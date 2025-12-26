Bir haftada 3 milyar lira borç daha takipte

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 87 milyar 141 milyon 248 bin lira artışla 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liraya çıktı.

Yurttaşın tüketici kredileri, aynı haftada 5 trilyon 473 milyar 846 milyon 306 bin lira oldu.

Kredi borçlarının 668 milyar 705 milyon 306 bin lirası konut, 49 milyar 978 milyon 923 bin lirası taşıt, 2 trilyon 111 milyar 197 milyon 972 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 643 milyar 964 milyon 213 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Yurttaşın ödeyemediği ve bankaların takibine aldığı borçlar da bu haftada önceki haftaya göre 3 milyar 141 milyon lira artışla 572 milyar 147 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 423 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.