Bir haftada 39 çakarlı araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen araçlarda çakar kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince helikopter ve dronla havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

MENZİL LİDERİNİN DE ÇAKARLI ARAÇ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çakarlı lüks araç kullanan sürücü, motokurye ile tartışması sosyal medyada gündem olurken aynı aracı Menzil liderinin de kullandığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yer alan "34 GH 1525" plakalı çakarlı aracın Menzil cemaatine bağlı Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücünün "çakar"ının iptal edildiğini, 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını açıklamıştı.