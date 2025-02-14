Bir haftada 5,5 milyar lira borç daha takibe takıldı

Ekonomi Servisi

Alım gücü eriyen ve ücretleri her geçen gün düşen yurttaşlar borçlanmadan geçinemez hale getirildi. Takipteki alacaklar bir haftada 5,5 milyar liradan fazla arttı. Yurttaşın ödeyemediği için takibe düşen borçları, bir haftada 314,7 milyar TL'den 320,2 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar içinde, bir türlü ödenemediği için yasal karşılık ayrılan borçlar da 238 milyar 55 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 7 Ocak'la biten haftayı kapsayan verilerine göre, yurttaşın borçları artmaya devam etti. Bir haftada krediler 16 trilyon 367,2 milyar TL'den 16 trilyon 485,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 62,7 milyar TL'den 2 trilyon 67,2 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 879,6 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5'lik kısmi azalışla 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 662 milyar 594 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TİCARİ KREDİ DE ARTTI

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu. Aynı haftada mevduat da 19 trilyon 48,1 milyar TL'den 19 trilyon 254,5 milyar TL'ye çıktı. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 996,2 milyar TL'den, 966 milyar 22 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.