Bir haftada 5 milyar daha takibe düştü

Ekonomi Servisi

Ekonomik krizin yükü sırtına yüklenen ve alım gücü günden güne düşen yurttaşın borç krizi her geçen hafta derinleşmeye devam ediyor. Bireysel kredi ve kredi kartları ile ticari kredilerde artış son bankacılık istatistiklerinde de hız kesmedi. Borçlu hale getirilen yurttaş, ödemelerde de zorlandı. Zamanında ödenemediği için takibe düşen alacaklar, bir haftada 4 milyar 8 milyon TL arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liraya çıktı. Yılbaşında 1 trilyon 513,75 milyar TL olan tüketici kredileri hacmi, 1 trilyon 893,52 milyar TL düzeyine geldi. Bireysel kredi kartları hacmi de 1 trilyon 676,52 milyar TL’ye yükseldi. Bu kalemde yılbaşındaki hacim 1 trilyon 154,92 milyar TL olarak kaydedilmişti. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artışla 1 trilyon 676 milyar 521 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 582 milyar 246 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 94 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Ödenemediği için takibe düşen alacaklar, bir haftada 4 milyar TL'yi aşan artış gösterdi. Takipteki alacaklar, 15 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 8 milyon lira artışla 280 milyar 287 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 207 milyar 709 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat (KKM) hesapları geçen hafta 39 milyar 337 milyon lira azalarak 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü. KKM hesapları, yılbaşında 2 trilyon 626,35 milyar TL’ydi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,82'si oldu.