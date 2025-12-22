‘Bir Halk Düşmanı’ seyircinin karşısında

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hikayesiyle öne çıkan oyunlarından “Bir Halk Düşmanı”nı Tuzla seyircisiyle buluşturuyor.

Henrik Ibsen’in yazdığı, Dilek Başak Carelius’un çevirdiği, Orhan Alkaya’nın yönettiği Bir Halk Düşmanı, 23 Aralık’ta saat 20.00’de İstanbul’daki Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkıyor.

Norveçli yazar Henrik Ibsen’in 1882 yılında kaleme aldığı, politik taşlamanın ve toplumsal eleştirinin başyapıtlarından biri olan Bir Halk Düşmanı, güncel yorumuyla izleyiciyi sarsmaya devam ediyor.

Dr. Stockmann’ın yalnızlaşma sürecini merkeze alan oyun, seyirciyi vicdani bir sorgulamayla baş başa bırakıyor. Oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Cem Baza, Derya Yıldırım, Gökhan Mete, Hakan Arlı, Hazal Uprak, Mert Tanık, Müge Akyamaç, Rahmi Elhan, Tankut Yıldız rol alıyor.