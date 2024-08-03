Bir havayolu şirketi daha Beyrut'a uçuşlarını askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France, 6 Ağustos'a kadar Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.

AA muhabirinin Air France yolcu hizmetlerinden edindiği bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.

İki başkent arasındaki seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren başlaması öngörülüyor.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Yaşanan gerilimler sonrası birçok hava yolu şirketi de bölgeye uçuşlarını askıya almıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.