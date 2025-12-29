Bir hayat ve büyük direniş

Kadir İNCESU

Babam, Mısır Çarşısı’nın girişindeki çalıştığı gazete bayiine, ilkokulun 4. sınıfını bitirdiğim yıl beni de götürmeye başlamıştı. Ümraniye’den gitmek yorucuydu. Ancak okumak için fırsat kolladığım çizgi romanlar aklımı başımdan alıyordu. Yan duvarda bulunan raftaki kitaplarla da ilgileniyordum. İkinci gün onca kitap arasından Gülten Dayıoğlu’nun Dört Kardeştiler adlı kitabını seçtim. Müşteri yoğunluğunun olmadığı anlarda okumaya çalışıyordum. Bir merak, bir heyecan… Ne yapıp ne edip o gün bitirdim. Beğenmiştim. O yaz karın tokluğuna ve yol parasına çalıştım orada. Hatta bir günün parasını da babam cebimden veriyordu. Maaş, yol paramı ve yemeğimi bile karşılamıyordu. Orada okuduğum kitaplar, emeğimin karşılığını alamamamın acısını hafifletmiştir.

Haftalığımı alınca (ki ne haftalıktı ama 5 günlük yol param ile günde iki sandviçe yetiyordu), cebime koyuyordum bir süre. Ne hissediyorsam artık. İyi hissettiriyordu, itiraf etmeliyim. Sonra da babama veriyordum isteksizce… İşte o günlerde tanıdığım ve adını hiç unutmadığım Gülten Dayıoğlu ile söyleşmek için bir aradayız. Dayıoğlu, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ‘Bende Kalmasın’da yaşadığı zorluklar, karşılaştığı çıkmazlar, verdiği mücadelelerin yanı sıra bitmek bilmez umuduyla hayallerine kavuşmak için verdiği büyük direnişi anlatıyor.

Bende Kalmasın

YKY, 2025

Yazan: Gülten Dayıoğlu

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarınız hayata bakışınızı nasıl etkiledi?

Çocukluk ve gençlik yıllarımda yaşadığım olaylar beni, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden çok etkiledi. Kimliğimin temelleri o yaşanmışlıklarla oluştu. Yaşam koşulları nedeniyle hayallerimin en önemlisi: Anneme kavuşmak. Daha doğrusu, çevremdeki çocuklar gibi analı babalı bir yuvamızın olmasıydı. Yoğun olmamak koşuluyla, yaşadığım olumsuzluklar, konusu uygun bazı kitaplarıma yansıdı. Ancak, her kitabım ayrı bir konuyla örüldüğünden, çoğunda, çekilen çilelerin izi bile yok. Yazarlık ilkelerimden biri de evrensellik. Bu nedenle kişisellikten uzak durmuşumdur.

Çocuklara olan aşırı sevginizin nedeni, çocukluğunuzda yaşadığınız yoksunluklar da olabilir mi?

Sanırım, çocukları ve elbette insanları sevip saymak mayamda var. Gerçek sevgi, içten gelir. Öğretilemez. Taklit de edilemez. Sadece örnek olabilir.

Sizin için ömrünü çocuk ve gençlik edebiyatına adamış diyebilir miyiz?

Gülten Dayıoğlu yaşamını, Çocuk ve Gençlik Edebiyatına adamıştır. Ancak aynı paralelde, eş, evlat, torun ve gelinler de adanmışlıklardandır.

322 ile tanışma imkânım oldu. Onu da konuşmalıyız. Hayat arkadaşınız yurtiçi ve yurtdışına yaptığınız gezilerde, yazma sürecinde her an yanınızda olmuş. Eşinizin etkisi ne oldu yazarlığınıza?

Yazarlıkta 322’nin yani eşim Cevdet Dayıoğlu’nun desteği saymakla bitmez. En önemlisi: Yeteneğini köreltme. Durmadan yaz sözleri. Yazma aşamasında tökezlediğimde, "Yazdıklarını yırtıp yeniden yaz" derdi. 1984’te Frankfurt Kitap Fuarı Onur Yazarı, George Orwel’dı. Alman Yazarlar Birliği, bunun yanında bir de onun ‘1984’ kitabına özgü bir seçki çalışması da yapmıştı. Seçkinin konusu: Dünya çapında, ‘gençliğe yarın umudu veren’ üç yüz kitap listesi oluşturulmasıydı. Benim Almanca’ya çevrilen ve fuarda sergilenen, ‘Dünya Çocukların Olsa’ kitabım, bu seçkide yer aldı. Başvuruyu Alman yayınevi sahibi yapmıştı. Kitapları seçkiye alınan yazarların çoğunluğu, Nobel ödüllüydü. Ben ise, rütbesiz bir Türk yazarı olarak geçmiştim o seçki kitabına. ‘Dünya Çocukların Olsa’yı yazarken, çok bunalmıştım. Altmış sayfaya erişen kitabı, artık bu kitabı yazamayacağım, diyerek bırakmıştım. Eşim kavgalaştığım bu kitapla aramıza girmişti. Onun önerisiyle yazdığım ilk altmış sayfayı yırtıp, daha bir cesaretle yeniden yazmaya başlamıştım. Dünya barışını işleyen o kitap bana ve ülkemize onur kazandırmıştı. 322’yi her zaman rahmet, sevgi saygıyla anıyorum.

“Aynı romandaki Fadiş gibi boynum büküktür. Nice gülümsesem de hüzün, varlığımdan akmaktadır” diyorsunuz. Mizaha bu nedenle mi uzaksınız?

Hüzne de neşeye de aynı yatkınlıktayım. Yoksa tüm eserlerimde hüzün egemen olurdu. Beş kitap dışında eserlerim arasında hüzünlü kitap yok.

Üç kuşağın yazarı olarak anılmak neler hissettiriyor?

Yıl 2025-2026 oldu. Sayıları 93 olan eserlerimi artık dördüncü kuşaklar da okuyor. Bu beni çok mutlu kılıyor. Çünkü yazma coşkum tetikleniyor. Her yaştan okuruma ulaşabilmenin sevinciyle, düş kurma, yazma, okurlarla buluşma isteğim, heyecanımı artırıyor.

İlk kitabınız ‘Bahçıvanın Oğlu’ 1963’te yayımlandı. Daha çok çocuklar ve gençler için yazdınız. Yetişkinler için yazdığınız kitaplar da değerli.

Okurlarımla, okullarda söyleşi yaparken, büyük sınıflardaki öğrenciler, "Çocukken kitaplarınızı severek okuduk. Gençlik çağına eriştiğitimizde aynı tadı alabileceğimiz kitaplar arıyoruz. Sayıları az. Neden genç kuşaklara için de romanlar yazmıyorsunuz?" sorusunu soruyorlardı. Sonunda onların yönlendirmesiyle ‘Yeşil Kiraz’ adlı gençlik romanımı yazdım. Sonra ‘Sekizinci Renk’, ‘Yoksa Sen Misin’, ‘Kayıplara Karışmak’, "Yada’nın Gizil Gücü", ‘Kıyamet Çiçekleri’ vb kitaplar eklendi listeye. Hepsi de çok okundu ve okunuyor. Herkesin okuyabileceği en yeni kitabım: ‘Bende Kalmasın’ adındaki yaşam öykümdür. Nisan 2025’te yayınlandı. Yapı Kredi Yayınevi’nden çıkan bu kitap, Fadiş adlı romanımın devamı niteliğinde. Fadiş, 1971’de ülkemizde çok satan kitaplar alanında öncülük yaptı. Şimdilerde 115’inci baskıya ulaştı.

Fadiş şimdilerde size neler hissettiriyor?

Yaşamımdan esinlenerek yazdığım Fadiş’in, böylesine sevilmesi, ömrüme ömür kattı. Yeni kitaplar yazabilme cesareti verdi.

Yaşam felsefeniz nedir?

Yaşım Doksan. Zorluklar içinde geçen bunca yılı, ailemle, yakın uzak çevremle, doğayla, dünyayla uyumlu bir insan olma çabam, sanırım yaşam felsefem. Bu görüşü edinip benimseyebilmem için, kırk fırın ekmek yemem gerekti. Çünkü uyumlu insan olmanın, aşılması zor dağlar gibi koşulları var. En önemli koşullar: Yaşam boyu hiç kimsenin sultası altında olmamak. Hakkaniyet, eşitlik, ilkelerine sıkı tutunmak, kimseyi sömürmemek, kendini ve kişiliğini sömürtmemek. Başka bir değişle, ezmemek ezilmemek.