“Bir Hikâye Bir Türkü” prömiyer yapıyor

Kültür Sanat Servisi

ENKA Sanat yeni sezonu “Bir Hikâye Bir Türkü”nün prömiyeri ile açıyor. 17 Şubat Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek bu söyleşi-konserde, hayatını sanata ve edebiyata adamış yazar Yekta Kopan ile Anadolu’nun sazını ve sözünü dünya sahnelerine taşıyan müzisyen Coşkun Karademir aynı sahnede bir araya gelecek.

Özlem Belkıs’ın kaleme aldığı “Bir Hikâye Bir Türkü”, türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak izleyiciyi samimi bir yolculuğa davet ediyor. Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik edecek.