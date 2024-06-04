Bir içki grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirtti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabında paylaştı.
Burgaz rakı ve votka likör gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/uUWAB1a8mn— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 3, 2024