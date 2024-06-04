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Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Güncel
  • 04.06.2024 00:27
  • Giriş: 04.06.2024 00:27
  • Güncelleme: 04.06.2024 00:32
Kaynak: Haber Merkezi
Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabında paylaştı.

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