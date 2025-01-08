Bir içki grubuna daha zam geldi

2025 için geçerli olan yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından içkiye yeni zamlar yapılmaya başlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre, rakı, viski, vokta, tekila, cin ve bazı likör markalarına zam yapıldı.

Buna göre 35CL'lik Yeni Rakı 549 liraya 50CL'lik Yeni Rakı 749 liraya 70CL'lik Yeni Rakı 950 liraya yükseldi.