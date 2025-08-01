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Bir içki grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anadolu Efes’in bir grubuna zam geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 01.08.2025 12:42
  • Giriş: 01.08.2025 12:42
  • Güncelleme: 01.08.2025 12:57
Kaynak: Haber Merkezi
Bir içki grubuna zam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından başlayan zam furyası sürüyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Buna göre Anadolu Efes’in bir grubuna zam geldi.

Akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam yapılmıştı.

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