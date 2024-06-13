Bir ihale daha Limak'a gitti: Yusufeli Barajı için yeni anlaşma

Artvin'de bulunan Yusufeli Barajı'nın relokasyon yollarının yapımı için açılan ihale 169 milyon 700 bin TL’ye ‘beşli çete’den Limak'a verildi.

“Kamuda tasarruf” tartışmaları sürerken muhalefetin 'beşli çet'e olarak adlandırdığı şirketlere ihaleler verilmeye devam ediyor.

Son örneği Artvin’de yapılan Yusufeli Barajı’nın yollarına ilişkin yapılan ihalede yaşandı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; 10. Bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü, 29 Mart’ta Yusufeli Barajı relokasyon yolları 1 kısmında bulunan T14 tüneli için servis yolu yapımı için ihaleye çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 169 milyon 700 bin TL’ye Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Limak Holding bünyesinde faaliyet yürüten şirket bugüne kadar yalnızca inşaat alanında 26 kamu ihalesine imza attı.

Bu ihalelerin toplam bedeli 12 milyar 176 milyon 866 bin TL. Şirket Yusufeli Barajına dair birçok ihaleye de imza attı. Bu ihalelerin yaklaşık bedelinin ise 3.5 milyar TL olduğu ifade ediliyor.

Yusufeli Barajı’na ilişkin yapılan ihalelerin bazıları şu şekilde:

3 Ağustos 2012: Yusufeli Barajı için ilk ihale DSİ tarafından “Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı” adı altında düzenledi. İhaleyi 486 milyon 875 bin TL’ye Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat iş ortaklığı aldı.

9 Mayıs 2013: DSİ, Yusufeli Barajı ve HES geçici bağlantı yolları için pazarlık usulüyle ikinci bir ihale düzenledi. Bu ihale ise 31 milyon 712 bin TL’ye Limak İnşaat aldı.

30 Mart 2018: DSİ, “Yusufeli Barajı ve HES İkmali” adı altında başka bir ihale düzenlendi. Bu ihale ise 1 milyar 428 milyon TL’ye Limak’a verildi.

9 Nisan 2021: “Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” adı altında düzenlenen bir ihale 1 milyar 299 milyon TL’ye yine Limak İnşaat’a verildi.